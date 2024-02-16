國際知名陶藝家楊元太12日病逝，享壽85歲，嘉義縣長翁章梁今天臉書發文悼念這位嘉義文化獎首屆得主，感念他一生用藝術創作對台灣、對家鄉做出很大貢獻，國門桃園機場、總統官邸、朴子藝術公園都有他的公共藝術作品。

翁章梁臉書PO文，楊元太老師離開我們了，他是朴子人，一生致力於藝術教育與創作，師承吳梅嶺，是陶藝領域的大師，也是嘉義最具代表性的藝術家，第一屆嘉義文化獎就頒給楊老師，感謝他對家鄉的貢獻。

楊元太老師的作品連總統都放在總統官邸展示，還是國門桃園機場的代表性公共藝術，是大家出入境的熱門打卡點。

在我們朴子藝術公園入口處，也能看到楊元太老師樸趣的〈山韻．嘉鄉〉作品。

翁章梁還說，楊老師是朴子的楊元太、嘉義的楊元太，也是台灣的楊元太，他將對家鄉的愛、對土地山川的景仰灌注在作品之中，即便老師已經不在，對家鄉的使命感依然在作品之中，陪伴大家。