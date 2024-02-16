女星林千又，近年淡出演藝圈，轉戰電商和精品代購，最近一次露面是去年10月出席東森直播Channel 5開台記者會。她15日突在社群分享多張黑底白字文、傷勢照片，控訴長期遭交往3年的40歲的富商男友毆打，她提分手後躲到美國，不料近日男方竟闖到她家偷走所有名牌包。

林千又稍早向《中國時報》透露，目前人在爸媽家中，感謝關心。

林千又發文透露，男友曾於喝醉時，失控拉著她頭髮下車，還曾拿水瓶砸她，還在去年8月將她打到送醫院，她提出分手後逃到美國，男友道歉後她心軟復合，結果最近故態復萌，還跑到她家損壞商品、偷走所有名牌包，他為此不願再吞忍，憤而公開對方身分且表示將提告，「40歲大老闆，台積電供應商會幹這種事，我們法院見」。

女星林千又曝光傷勢照。(圖／cocomademedomydream IG)

她提到，男友曾聽信其他女性謠言，污衊她「苞苞換包包」，令她身心俱疲，十分崩潰。林千又也說，交往的3年裡，她必須依靠安眠藥才能入睡，「有一天我死了，希望你記得是為什麼？」感覺得出她現在仍處於恐懼、不安狀態。

林千又表示「暴力只有0次或無限次，去年我不應該撤告，他說要送我一台車讓我回台灣，所以我撤告，後來我撤告，就改口說要給我他的車，所以就把車退訂，到現在什麼都沒看到，男人說的話都是屁，我真的太傻了。」

女星林千又透露曾陪伴男友開刀。(圖／cocomademedomydream IG)

林千又也PO出先前陪男友開刀照片表示「你有沒有想過你開刀的時候誰在照顧你，你前妻在哪裡？拿了一億後爽爽過日子，你有沒有想過，今天沒有我，你可能就心肌梗塞走了，你在打我的時候，你有想過我這三年怎麼照顧你的嗎？你不心痛嗎？我心好痛」

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