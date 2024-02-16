現代社會物價、房價高，不論是買房還是養小孩都要花非常多錢，若好不容易存到錢，到底應該先買房還是要先生小孩呢？一名網友透露，自己與太太的收入還不錯，且目前兩人名下各有一間房，但不知道接下來應該要先生小孩，還是要衝刺買三房較適合，結果大多網友都認為，若有打算生小孩就要趁早生，避免年紀大了想要卻生不出來。

鄉民「blargelp」今（16）日在PTT房屋板表示，自己29歲，年薪算上加班費可達135萬元，名下有一間房自住；老婆31歲，年薪則有90萬元左右，名下也有一間房，每年可收20萬元的租金，目前以他的收入加上租金，可以應付兩人的所有開支，也就是兩人每年大約可以存到90萬元，但對於人生的下一步卻尚未做出決定。

原PO指出，若接下來選擇先生小孩，因為老婆身體不太好，很有可能要生完後才能返回職場，且在此狀況下他也不能加太多班，收入相對會緊縮，以目前的收入水準，風險承擔能力有點弱，可能要想辦法跳槽增加本薪或是搞業外收入；另一個選項則是先買第三間房，最多不超過4年就能湊到頭期款，但缺點是要3到5年後才能準備生小孩，有點擔心到時候可能會生不出來，「不生小孩好像都很舒適，要生小孩怎麼算都困難模式，想請教各位實務上經驗，不知道有沒有沒考慮到的點？」

結果大部分的網友都建議先生小孩，說「生小孩，不要以為很好生」、「生小孩，小孩18歲還可以多買兩間」、「跟你狀況差不多，傾向先生」、「如果二位都想生小孩，建議先生孩子。年紀愈大愈難生，也沒體力帶」、「沒小孩，努力累積的資產也是給國家啊」、「先生小孩+1，沒小孩累積三間房最後不是充公就是送親戚小孩」、「老婆身體不好又一定要有小孩，先生小孩比較好」、「先生吧，我35歲，周邊大約15%的人在做試管」。