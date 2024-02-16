你累了嗎？彰化縣芬園鄉彰139線今天下午發生自撞事故，1名8旬老翁疑疲勞駕駛，開車時打嗑睡，造成車輛失控撞擊路樹後翻覆，老翁也因此驚醒，且老當益壯地自行爬出車外，幸運僅受輕傷，事故發生原因由警方調查釐清。

「無法置信！」「阿公，你累了嗎？」彰139線以往因事故頻傳而常登上熱搜，在已有一段時間未發生翻車事故下，今天下午這起事故在臉書社團引發網友討論，許多網友訥悶「速限40公里還會翻車，是怎麼開的？」也有網友見是汽車翻車，不禁笑稱「一定是被二輪重機帶壞！」

警方指出，這起事故發生在今天下午4點多，1名80歲的老翁開車沿芬園鄉彰139線往彰化市方向行駛，在行經7.7公里處時易肇事路段時，車輛失控衝撞路樹後，再彈回路中央翻覆，四輪朝天，事故生發生後，肇事老翁自行爬出車外待援。

彰化縣消防局獲報派遣人車到場救援，發現事故地點為以往被稱為死亡彎道的易肇事路段，現場檢視老翁傷勢，老翁意識清楚，僅手腳擦挫傷，隨即將其送醫治療。

警方到場，查出肇事老翁酒測值為0，肇事車輛左前車頭、引擎蓋、保險桿、左側車身等處凹損，前擋風玻璃也有破損。

警方除強調雖老翁自稱是打嗑睡才會撞路樹，但肇事原因仍待調查釐清，也提醒民眾勿疲勞駕駛，以策安全。