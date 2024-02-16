高雄市台鐵科工館站16日晚間9時許傳出落軌意外！一名民眾跌落月台遭到328次普悠瑪列車撞擊，由於撞擊力道過大此位民眾當場死亡；鐵路警表示，經現場調查發現，該名死者為女性，自行進入月台後跳下軌道，遭進站列車撞擊，因大體破碎目前正調查確認身分及跳下軌道原因，本次行車事故約影響旅客350人許，現場已經接駁完畢。至於落軌原因還待詳細釐清。此次落軌造成接續的班次誤點，目前前往北向新左營站的火車班次皆嚴重誤點，詳細情形仍待台鐵說明。

台鐵公司說明，今晚9時44分，328次普悠瑪號通過科工館站時，突見月台北側端末附近，一名旅客坐於路線上，因制軔不及致遭撞及，目前以東正線單線雙向行車。車上旅客約300人，已經引導轉乘後續之3292次區間車接駁續行，全案已由路警調查處理中。

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