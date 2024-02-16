女星林千又近年轉戰電商，15日突一連發出多篇貼文，控訴長期遭富商男友毆打，曬診斷書曝服用藥物長達3年。

林千又透過IG限動發文提到：「去年8月他打我打到送醫院，我決定分手逃到美國去，之後每天打給我求我、叫我回去，說他不會再犯，結果呢」，曬出與男方的對話內容，當時男方許下10大愛的承諾，如今卻未兌現，讓林千又心寒表示：「男人的話都是屁」。

林千又曬出被痛毆的傷勢照。（圖／翻攝自林千又 IG）

林千又公開撤告原因。（圖／翻攝自林千又 IG）

林千又強調，暴力只有零次和無限次，公開去年撤告原因：「他說要送我一台車讓我回台灣所以我撤告，後來我撤告就改口說要給我他的車，所以就把車退訂，到現在什麼都沒看到」，PO出被痛毆的傷勢照、驗傷單，情緒崩潰：「這三年吃的安眠藥，都是為你而吃的，有一天我X了，希望你記得是為什麼」。

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