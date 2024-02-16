在高階晶片生產與消費都受到西方國家限制的狀況下，中國的晶片產業與市場發展仍高速前進。據知名產業研究機構Counterpoint Research的數據顯示，由於中國仍是全球最大的電子產品製造基地，2023年中國仍保有全球最大晶片市場的地位，全年下來大約消耗了全球約1/3的晶片。而使用這些晶片所製造的產品，只有15%是供中國國內市場消費，其餘85%都是出口到國際市場。

據《維科網．電子工程》報導，資料顯示，2023年，中國進口晶片4795億塊，進口金額達到了3495億美元。按照Counterpoint Research統計，2023年全球半導體行業總營收為5213億美元，因此中國進口的晶片按金額計算相當於全球67%左右。

報導指出，中國作為全球最大的電子產品製造基地，製造了全球80%電視、電腦、手機、掌上遊戲機等，更需要從進口大量的晶片。這些晶片進口到中國之後，製造成各種各樣的電子產品，再出口到全球，所以中國的晶片進口額一直居高不下。

雖然中國進口晶片數量極多，出口也不少，這些年持續穩步增長。統計資料顯示，2023年中國出口晶片2117億顆，出口金額高達1360億美元。與全球5213億美元市場規模相比，2023年中國出口的晶片占全球晶片市場的26%左右，逆差只有2134億美元左右，和幾年前相比，晶片進出口逆差持續縮小。

舉例來說，蘋果手機iPhone在富士康組裝，它需要進口大量的晶片，最終製造完成後，只有15%左右留在中國市場，另外的85%則出口至全球各地。所以中國本土實際上的晶片需求並沒有想像中的那麼大，中國一直希望提高晶片自給率，並不是說要將這部分國外代工的訂單全部替代在中國生產，畢竟這是不可能的。

報導說，以2023年為例，中國國內晶片生產量達到3514.4億片，以數量計算增長了7%左右，和進口的4795億片相比，似乎相差也不太大。因此，如果刨除掉這些無法被替代掉的國外品牌代工必須進口的晶片外，大陸本土晶片的自給率，其實已經不低。