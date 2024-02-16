目前無藥可救的失智症，全球患者大約5500萬人，這是全球各國公衛難題，掌握罹病風險、如何防治是重中之重。瑞典學界最近研究顯示，上了年紀之後失智的風險比較高。曾感染唇皰疹病毒（Herpes Simplex Virus，HSV）的人，老後出現各種形式痴呆症狀的風險，是未曾罹患唇皰疹者的2倍。

綜合醫學新聞網站Medical Xpress、英國《每日郵報》報導，瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）團隊13日在《阿茲海默症期刊》（Journal of Alzheimer's Disease）發表最新的長期研究成果指出，人類一旦感染唇皰疹病毒，病毒片段（fragment）會一直留在體內，有證據顯示，這些病毒片段會往腦部移動，引發乙型類澱粉蛋白斑塊（amyloid beta plaque）與tau蛋白形成，兩者都是阿茲海默症的標記。

研究團隊在2001年2005年觀察總共1002名70歲的瑞典人，進行為期15年的追蹤研究。除了收集參與者的血液樣本以檢測是否感染HSV，研究人員也透過參與者的就醫記錄收集與失智診斷、認知障礙跡象的資訊，由烏普薩拉大學醫院記憶診療中心審查並找出確診或可能罹患失智症的人。

結果顯示，71人（7%）罹患失智症，36人（4%）罹患阿茲海默症。患有失智症與阿茲海默症的參與者之中，約89%帶有HSV，沒有出現認知障礙症狀的參與者82%帶有此病毒。研究人員加以統計分析確認，帶有HSV會導致罹患失智症風險增加1倍。

人類一旦感染唇皰疹病毒，病毒終其一生都會潛伏體內，在免疫力較弱的時候可能會冒出皰疹。（圖：shutterstock／達志）

HSV很常見，高達8成瑞典成年人可能都曾感染，美國估計50%至80%成年人曾感染HSV，感染病毒之後，人生不同時期可能會出現病徵。病毒平時潛伏體內，在免疫系統低下、暴露在烈日或寒風、感冒或罹患其他疾病、承受壓力的情況之下，都可能導致唇皰疹出現。不過，許多人從未出現任何症狀。

研究人員指出，先前曾有研究想查明HSV是否可能是失智症的危險因子之一，如今烏普薩拉大學這項研究證實了這一點。這項研究特別之處在於，參與者年齡大致上年齡相同，令研究結果更加可靠，因為年齡差異與失智症病程發展有關，這項研究的結果不會因為年齡差異而產生混淆。未來需要進一步研究已知的抗HSV藥物可否降低失智症風險、是否有可能開發新疫苗。

阿茲海默症（Alzheimer's disease） 是眾多失智症之中最常見的一種，全美患者約600萬人；第二常見的則是路易士體路易氏體失智症（Diffuse Lewy body dementia，DLBD），全美患者約100萬人。