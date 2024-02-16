女星林千又，近年淡出演藝圈，轉戰電商和精品代購，最近一次露面是去年10月出席東森直播Channel 5開台記者會。她15日突在社群分享多張黑底白字文、傷勢照片，控訴長期遭交往3年的40歲的富商男友毆打，她提分手後躲到美國，不料近日男方竟闖到她家偷走所有名牌包。《中時新聞網》向轄區派出所求證，林千又於今（16）日晚間18時許到派出所報案，提告竊盜、侵入住宅、毀損、妨害名譽等罪嫌。

林千又發文透露，男友曾於喝醉時，失控拉著她頭髮下車，還曾拿水瓶砸她，還在去年8月將她打到送醫院，她提出分手後逃到美國，男友道歉後她心軟復合，結果最近故態復萌，還跑到她家損壞商品、偷走所有名牌包，他為此不願再吞忍，憤而公開對方身分且表示將提告，「40歲大老闆，台積電供應商會幹這種事，我們法院見」。

對此警方表示，今（16）日晚間18時許，林千又本人親到派出所報案，對富商男友提出竊盜、侵入住宅、毀損、妨害名譽等告訴。