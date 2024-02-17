俄羅斯國防部本週五（16日）聲稱，過去一週以來，針對烏克蘭軍工企業、後勤補給節點和部隊集結地點發動了30次高精度武器（飛彈）和無人機的混合攻擊，並稱在整條戰線取得重大戰果，擊退烏軍多次攻勢，從北部戰線至南部戰線都造成烏軍損失。

Main events of the Russian-Ukrainian conflict in the Rybar Think Tank's report for February 15



Read more: https://t.co/mmT68c8Oxh pic.twitter.com/884L3qvbq6 — Rybar Force (@rybar_force) February 15, 2024

據俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）16日報導，俄國防部聲明支出：「自2月11日至16日期間，俄軍使用精密武器和無人機進行了30次聯合打擊，打擊了飛機發動機、射頻電子設備、彈藥生產和維修等烏克蘭軍工企業複合體。此外，還打擊了為烏克蘭軍隊裝備提供燃料、潤滑劑、軍事設備庫存等目標。」

北部戰線：俄國防部表示，過去一週內，在庫皮揚斯克（Kupyansk）方向，俄軍西部軍區的部隊佔據了更有利的前線和位置，並擊退了烏克蘭軍第25空降旅、30、32、43、44和60機械化旅以及103國土防衛旅對哈爾科夫地區3處住民地以及頓涅茨克人民共和國的1個住民地，先後18次進攻。

此外，他們在盧甘斯克人民共和國的城鎮和哈爾科夫地區2處住民地附近的地區對烏軍人員造成了損害。

並聲稱烏軍損失總計超過了775名人員、2輛坦克、7輛戰甲車、17輛軍車和5門野戰炮。」

在紅利曼地區（Krasny Liman），中部軍區的部隊改善了前線位置，並空軍和火砲協同作戰擊退了14次敵人的進攻。烏軍在這個方向上損失了超過1585名人員，其中包括4輛坦克、44輛裝甲戰鬥車、82輛機動車輛和3門野戰炮。

東部戰線：在頓涅茨克（Donetsk）方向，南部軍區的部隊佔據了更有利的前線和位置，並在頓涅茨克人民共和國的7個住民地附近擊退了46次烏軍進攻。此外，俄軍還打擊了在頓涅茨克人民共和國的4個定居點附近的烏軍和國民警衛部隊。

指出：「在該方向上的敵軍損失總計超過了1820名人員、11輛坦克、14輛裝甲戰鬥車、84輛機動車輛和25門野戰炮。」

南部戰線：在南頓涅茨克地區（south Donetsk）東部軍區的部隊改善了前沿位置，並擊退了3次烏軍進攻。並且對頓涅茨克人民共和國和扎波羅熱地區（Zaporozhye）的4處住民地對烏克蘭軍第58步兵、72機械化、127和128國土防衛旅的部隊造成了損害。

🇷🇺⚔️🇺🇦 Ukrainian rotation at #Krynky disrupted bt Russian artillery fire. pic.twitter.com/910HwXkzP5 — Medan (@sumnjam) February 14, 2024

俄國防部聲稱烏軍在該方向的損失總計為1060名人員、2輛坦克、10輛戰甲車、23輛機動車輛和12門野戰炮。

俄羅斯部隊在赫爾松（Kherson）在赫爾松方向，俄羅斯空襲和火砲轟炸擊中了烏克蘭35海軍陸戰旅、121國土防衛旅和23國民警衛旅的人員和軍事裝備，在赫爾松地區的4處住民地以及聶伯城（Dnepropetrovsk）地區的幾處住民地造成了損害。

最後總結，過去一週中有35名烏克蘭士兵向俄軍投降，俄羅斯空軍和防空部隊在過去的一週中摧毀了405架烏克蘭無人機、1架MiG-29戰機、1架Mi-24直升機，以及多種多管火箭、精準導引飛彈、和JDAM精準導引炸彈。