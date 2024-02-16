網紅「晚安小雞」於過年期間在柬埔寨「開假直播」，遭當地警方逮捕，並且搜出「據本」，以及相關道具，「晚安小雞」與「阿鬧」遭柬埔寨法院依「煽動製造社會動亂罪」速判2年，並裁罰每人400萬柬幣（約新台幣30896元）；然而，當兩人服完刑後「會送往大陸？」，對此，資深記者戴志揚這樣說。

資深記者戴志揚提到，網紅「晚安小雞」與「阿鬧」這次在柬埔寨「開假直播」的行為，簡直踢到鐵板，已經觸犯到柬埔寨的國家尊嚴，他指出柬埔寨並非外界想像單純，柬埔寨國內包括了軍、警、游擊隊，以及詐騙集團外的黑幫，其生態相當雜亂，而誰是「所謂的當地秩序維護者」，連官方機構的人也搞不清楚。

「晚安小雞」與「阿鬧」這次的行為，為什麼引起柬埔寨警方這麼大的反彈，戴志揚表示，柬埔寨近2年因詐騙集團橫行的新聞傳片全球，也讓外界誤認為當地像是被詐騙集團控制的地區，因此，引起當地的軍警大力掃蕩，已將大部分的「詐騙集團成員」，趕至北邊接近泰國的邊境地區，且當地變成只有詐騙集團的黑幫與游擊隊，自行做「地下秩序的維護」，但也被其他軍警勢力圍堵在那，暫時平息國際對柬埔寨的疑問。

然而，晚安小雞與阿鬧兩人卻跑去拍攝「假直播」內容，讓原本已平靜許多的西港省又被「舊事重提」，簡直是挑動了柬埔寨國家的敏感神經，因此兩人遭受到嚴厲的處罰，遭判刑2年。

「晚安小雞與阿鬧會不會被關2年？」，戴志揚2點分析，第一、若柬埔寨警方很強硬，兩人確實會在當地服刑2年結束，並繳完罰金返回台灣，第二、若我方認為此事有轉圜餘地，會在檯面下運作，由於台灣與柬埔寨原本無特別密切，但一起打擊詐騙後，有派多名警官長駐，也有外交部人長駐當地，若我方與當地進行協調，也許兩人還有一絲機會。

「晚安小雞與阿鬧服完刑會送往大陸？」，戴志揚則說，這事有待商榷，過往雖有台灣或大陸的詐騙犯遣送大陸，但這些人是行詐騙之實，不過晚安小雞與阿鬧只是想去蹭流量，遭柬埔寨法院依「煽動製造社會動亂罪」的罪名判刑2年，所以相信兩人服完刑並繳完罰鍰後就會返回台灣。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「怎樣的人，就會吸引同樣類型的人，無腦的總會走在一起」、「別啊、千萬別送、千萬別送回台灣」、「祝福晚安小雞回來後，可以完全改過」、「我就是樂見被送去對岸的那一派」、「這時候送到大陸吧」、「希望兩年後送去大陸再判一次」、「關完最好再遣送大陸去，再判一次，別回來了」。