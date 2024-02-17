新北市政府推動「新北市轄內民有市場活化再生專案計畫」，成立跨局處平台，以城鄉發展局為單一窗口受理申請，由市場處、都市更新處等單位輔導符合資格的申請案，以都市更新的方式重建，一方面改善民有傳統市場老舊且「攤住混居」，減少環境、公安、治安疑慮，另一方面市府還可透過回饋取得公益設施。

新店惠國市場周邊巷弄內為傳統市場。（圖／呂健豪攝）

民有傳統市場活絡於60至80年代，形式大多是1樓面臨道路者為店鋪，內部則為各式攤商，2樓以上為住家，且為方便民眾採買，通常都位於交通便利的道路節點，但隨時間推進，因家戶組成的減少及民眾採買習慣改變，使得僅剩外圍店鋪較能持續營業，而內部的攤商則逐漸凋零，加上過去可在攤位上屠宰，長期下來便可能引起環境衛生、公安甚至治安疑慮。

新北市長侯友宜出席各區行動治理時，常有里長反應地方上傳統市場位處當地良好地段，但看起來卻是環境窳陋的，而市府在都市計畫公共設施通盤檢討盤點市場用地時，也發現這樣的問題，但因市場用地更新改建涉及「新北市獎勵投資興建都市計畫公共設施辦法」、「都市計畫公共設施用地多目標辦法」、「都市更新條例」及「都市計畫法」等各項法令限制，因此主動透過跨局處橫向聯繫，逐步修法後推出這個專案計畫。

新店惠國市場與緊鄰五峰重劃區，巷內傳統市場景象與一路之隔的新建大樓成強烈對比。（圖／呂健豪攝）

主辦這項專案計畫的城鄉發展局副總工程司鄭博仁解釋，此專案計畫與過去市府長期推動的公有市場改建最大的差異在於，公有市場沒有民有市場產權複雜的問題，僅需針對改建標的透過都市計畫變更，依市場使用需求檢討容積率、建蔽率及多目標使用等規定，配合興建計畫編列預算來執行。

而民有傳統市場除了受限於法令限制外，還有產權細分導致難以整合所有地主申請獎勵投資的門檻，以及容積率低於毗鄰住宅區等問題，更新改建效益不高，因此市府經過半年的研究後，逐步修改法令及條件限制，並增加誘因，新北市政府城鄉局除2021年已主動修正「新北市獎勵投資興建都市計畫公共設施辦法」第10條，2023年更推出本專案計畫能夠與法令銜接，增加地主申請的意願。

城鄉發展局副總工程司鄭博仁表示，過去要專案申請獎勵投資，必須取得土地及建物所有權人100％同意，但本專案計畫將門檻下修至超過50％即可提出申請，確認符合資格後，由城鄉發展局成案列管，並由市場處、都市更新處雙軌輔導申請獎勵投資、劃定更新地區等流程。

過去獎勵投資審查核准後，土地及建物所有權人需在2年內取得80％同意，本專案計畫也將門檻下修至75％，在核發資格函後，接續辦理申請多目標使用、申請都市更新事業計畫併同權利計畫報核、申請都市計畫細部計畫變更等程序，讓建物重建後不僅能夠多目標使用，更能取得與毗鄰住宅區相同的容積率。

不過城鄉發展局副總工程司鄭博仁說明，不可能平白無故讓民有傳統市場取得額外容積，因此本專案計畫規定，增額容積的20％必須回饋公益設施，例如社會住宅、公幼、托嬰等，讓民有傳統市場更新改建時，市府也能取得公益設施來提供公共服務。

新北市轄內民有市場活化再生專案計畫流程示意圖。（圖／新北市政府城鄉局提供）

另外，獎勵投資程序搭配多目標使用，使用項目可由申請人以每個市場用地的定位來做選擇，而搭配都市更新程序，則是解決多目標使用規定住宅比例只能有1/2的限制，算是增加另一項誘因。

城鄉發展局副總工程司鄭博仁說，目前也有洽詢的地主表示，不需要申請基準容積增加，只需要加速重建，減化流程，這些協助都是可行的，市府團隊會以土地所有權人整合後的意願協助辦理。

由於本專案計畫有時間上的限制，受理期間為2年，期限到2025年4月1日止，推動至今已有2案符合資格，而新店惠國市場目前已在準備都市更新事業計畫，後續將會提出第二階段申請，此案也是本專案計畫改善「攤住混居」最典型的例子。(新北市政府城鄉局廣告)