「切老滾雪球粉絲頁」版主謝毓琛（切老），是一位在雲林任教的大學教師，現階段，他每年可穩定領70萬元現金股息，手上有2千多萬元的投資資金，擁有一套無貸款公寓租人與每年6位數副業收入，雖然或許還稱不上相當富裕，但對照16年前他在股市慘賠，如今持股不乏翻倍獲利，且每年穩健收息的複利效果來看，的確持續朝著富足之路邁進。

「對我來說，富足，不一定是財富上的極大化，而是你在生活中的很多層面，都可能感到滿足感。」謝毓琛說，身體健康、與家人關係和睦，擁有喜歡的工作、能感覺到自己對生活有著充分的自主權，就是一種富足，「我現在就是這樣，在大學任教之餘，還能適時分享自己的投資理財經驗，幫助有需要的人，其實滿幸福的。」不論是撰寫部落格日誌，或是出版新書《能力圈選股，投資致勝的關鍵》，都是他心之所向的第二生活志趣。

股神巴菲特的傳奇合夥人查理．蒙格有句名言：「清楚自己的能力圈範圍很重要，如何投資，取決於你的能力。」至於投資成功的關鍵，他強調：「比起想贏的意願，更重要的是『做好準備』的意願。」換言之 ，做好準備、畫好自己的能力圈範圍，就是蒙格之道，也是他的幸福致富之道。

而經過多年台股修煉，謝毓琛也自創一套「能力圈選股法」，簡單說，就是先畫出自己的「能力圈」，從自身專業、有興趣、熟悉或容易了解的產業與企業觀察，再針對企業龍頭與小型股研究，並從高獲利、高成長、配息佳的股票著手。

他攤開選股名單，從上述邏輯篩出的標的，目前涵蓋了鈊象、中租、裕融、洋基工程、保瑞等，並偏愛市值在千億以下者，他認為，「規模小也代表成長的機會較大，而且，股本小，每股獲利的數字也會比較好看。」

其中，近5年最讓他引以為傲的成績單，要以2017年開始買進的鈊象為首，期間陸續買進，持股至今報酬率約4倍，直到今年，鈊象在他的投資占比仍超過37％。

慘痛教訓：產業不熟、先入為主

其實一開始，謝毓琛也曾因為投資缺乏章法，加上根深柢固的投資偏誤，而在股市慘遭滑鐵盧。

他回憶，印象最深刻的第一個慘痛經驗是在2008年的金融海嘯，「當時重押了一檔叫光洋科的股票，大漲一倍後遇到美國次貸風暴，全球股市暴跌，」當時除了光洋科難以置身風暴之外，「我所有的持股市值都近乎腰斬；不只股票，連投資型保單買的基金都從原來獲利超過一倍，變成虧損50％。」

「當時很震撼啊！忙了那麼多年，持股市值瞬間腰斬，慘賠1百多萬元，我才赫然發現，自己根本沒找到正確的投資方法。」他事後檢討，當時沒太多投資策略，買了一堆自己不熟悉的電子股，「不懂得出場，讓我常常只有紙上富貴，贏家變輸家。」