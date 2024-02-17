為了保護乘客安全，日本很早就推出汽車的所有座椅都安裝報警裝置（安全帶提醒裝置（Safety-belt reminder, SBR）），若行駛時乘客不係安全帶，就會自動發出警報。然而近日就有一名網友指出，自己在開TOYOTA的車時，後座明明沒人，卻開始嗶嗶叫，引發網友討論。

該網友在PTT《車板》分享，自己車買二年不到，剛做二萬保養不久，後座乘客沒坐人，也沒放東西在座位上，但常常行駛半路，安全帶警報器開始嗶嗶叫，但不是每次都這樣。他還指出，「上次回原廠保養有告知，但它就沒有叫，車是Corolla Sport，有人有一樣問題嗎？」

此話題瞬間引爆鄉民討論，紛紛留言「沒開冷氣會冷嗎」、「你車買來沒先去過火齁，嘻嘻」、「你要找得不是汽車維修技師而是宮廟師公」、「有沒有特別耗油」。不過也有遇到相同情況的車主指出，「自己的altis有時會有這個問題，原廠技師說後座不是用重量感應，作動的原理是是上車如果有繫上安全帶，解開後就要開門才會解除警報，僅供參考 」、「坐墊拍一拍，有時只是卡住，再弄不好就先扣安全帶」。

不過還有一名專業鄉民提出見解，「這台車後座沒有重量感應器，靠的是有沒有上過安全帶扣判定，除非發動後後座有上過安全帶，行駛中又解開才會叫。但是右前座有重量感應器，所以檢查右前座有沒有放東西，有點重量，又正好壓在感應器上，我的背包偶爾會觸發，或是右前座的人太輕，或是座姿不佳，一下壓到一下沒壓到的」。