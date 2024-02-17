由李安執導，梁朝偉、湯唯主演的《色戒》讓湯唯一炮而紅，劇中與梁朝偉大尺度演出的激情戲碼，更讓觀眾津津樂道。片中湯唯為了完美詮釋女主角王佳芝，竟然長達8個月「不剃毛」，劇中還有「炸毛」畫面出現，敬業精神連李安都很佩服。

由李安執導，梁朝偉、湯唯主演的《色戒》讓湯唯一炮而紅，劇中與梁朝偉大尺度演出的激情戲碼，更讓觀眾津津樂道，而片中還有湯唯在親密戲中「炸毛」畫面出現，許多人困惑湯唯做為女明星竟然沒有處理腋毛，導演李安解釋原因了，《色戒》的時空背景是20世紀40年代，當時的上海女人流行穿小蓋袖的旗袍，但是都不會剃掉腋毛，會保留這些毛髮作為女性的特徵。

湯唯接演後，主動向導演李安問起這個問題，李安沒有給出明確的答覆，可能覺得放在現代女星身上，要長時間的不去處理這個問題，會很尷尬。當李安還在猶豫，湯唯就主動說還是要符合劇情，於是為了還原當時的狀態，湯唯8個月沒有剃掉腋毛。

此外，當時湯唯為了演好王佳芝這個角色，更是刻意的去練習上海話，還有上海女人的身段，一個走步或是一種行事做派，甚至是王佳芝打麻將的上海打發，各種細節都被她處理得當，這種敬業精神令李安相當佩服。