當苦練一輩子的明星產品，遇上了市場典範轉移，訂單逐年萎縮的危急時刻，靠努力加薪能逆勢救活企業？

在彰化八卦山下，就有這樣一位隱形冠軍的企業主，受到汽車電動化變革，主力產品在傳統汽車需求萎縮的衝擊下，年營收從二○一六年的四億七千萬元，跌到僅剩約二億三千萬元的生死關卡，他卻能在二○二三年衝出約三九％的毛利率新高，穩住陣腳，並靠勞資合力，搶到電動車廠的關鍵新產品訂單，殺出一條生路。

逆勢創造奇蹟的關鍵，就在於堅持年年加薪，連續十七年堆疊出比同業高一倍，包含底薪、伙食津貼、年終獎金等，合計最低起薪逼近七萬二千元的高月薪，藉此激發員工自主優化、提升效率、然後再加薪的正循環。

他，就是全台唯一打進藍寶堅尼、法拉利、保時捷等歐洲頂級超跑供應鏈的油封王——全拓工業董事長吳崇讓。

「有企業大老闆說，加薪會減少企業競爭力，錯！就是不敢加薪，企業才會缺工、缺人才，這其實是企業競爭力出問題的警訊。」他說。

實地造訪這家位於彰化花壇鄉的汽車零組件廠，最令人印象深刻的是，在加薪魔力的誘導下，員工不僅勇於挑戰自己最不擅長的職能，甚至小到連庭院除草工作都能優化改善。

我們感受到的第一個震撼是，當走出台中高鐵站，全拓竟派了一輛要價上千萬元的藍寶堅尼休旅車來接駁，更不可思議的是，接車的是位路痴與全公司開車技術最差的女性員工，並且一路以時速低於六十公里的安全駕駛模式，小心翼翼的找路，將我們送抵公司。而大門一開，迎面而來的櫃檯人員，則是一位﹁比起對人講話，更願意面對不講話的產品」、相對怕生的品保員轉任。

獨特的反差並非特例，是吳崇讓鼓勵員工直視並挑戰自身弱點，而員工努力學會新職能的獎勵，就是加薪。這有助於企業培養出功能多樣性、能隨時互相補位的員工戰力，「他們（全拓）幾乎每個人都是能互相補位的，不是只會單一功能，因此更有戰力。」吳崇讓好友、高角度企業總經理陳世宏說。

再走進庭園，一片花花草草中竟也藏著加薪機會。該公司幕僚指出，在每月的優化提案會議中，只要能獲得多數主管認同，成功提案的員工，也能立即獲得一定金額的額外加薪，而近期最令人意外的新得主，是造景園藝工的除草優化方案。

園藝工發現，整座庭園總有幾處雜草會長得比其他地方更旺，這其實與周邊種植的植物品種或日照比例有關，因此建議調整品種，既能兼顧美觀、減少浪費，還能讓除草更輕鬆，符合精實管理精神，結果獲得加薪獎勵。

這樣的提案制度是吳崇讓先帶頭自學，再手把手帶著七、八位核心幕僚一同鑽研，之後靠核心決策小組教員工落實。演變至今，已是全員皆兵，反而是由基層員工提案告訴他怎麼優化企業，創造出產線效率提升八倍、毛利更高、公司更賺錢的效益。

敢砸錢加薪，還不足以成功，吳崇讓的三個加薪哲學也是成功關鍵。首先，加薪要讓員工有感，及時性很重要。

因此，他們加薪不是等到年底看獲利表現來決定，而是年初設定業績目標時，就先公告當年的加薪幅度，並直接將薪水加上去，再要求員工去拚績效。更特別的是年終獎金，也因為被企業主視為負債而非資產，越早給越好，所以也是拆分成十二份，改成月終獎金逐月發放。

此外，如果有超乎預期表現，當月就給額外獎金來鼓勵，像是近兩年碰上萬物齊漲的通膨亂象，這家公司也是立即反應，從去年初就拍板決定發放每人每月五千元的通膨補貼，「越早拿到錢，當然越有感。」該公司員工私下說。

再者，加薪就是最好的節稅方式，不需要捨近求遠的捐錢節稅。

不同於多數企業擔心加薪墊高人事成本，寧可捐錢節稅，但吳崇讓卻認為，這是本末倒置，因為出力的員工與出錢的股東一樣重要，都是企業最重要的關係人，企業加薪的人事支出，屬於成本，不用付國稅局二○％的營業所得稅，還能解決缺工、缺人才的問題，甚至提升競爭力。因此企業合理的做法，應該是先加薪，行有餘力才捐錢節稅。

不過該公司加薪也非無上限，不是賺多少，就加多少，而是最多以淨利五成為限，其餘五成則保留為企業存糧，用來因應突發風險。

最後，有加薪、也要有淘汰，賞罰分明才有效。

吳崇讓好友、彰化縣公益頻道基金會執行長蕭博修直言說，吳崇讓不只薪水給得高，工作要求也高，沒辦法跟上團隊進化速度的後段班員工，為了確保企業競爭力，寧可給出比勞基法更高的資遣費，也要忍痛裁員，「它（全拓）的薪水是高，但要領它那個薪水，壓力也大。」蕭博修說。

陳世宏也指出，難道米蟲也給高薪？當然不可能，他要給好薪水，也會訂出目標、給出功課，最短一年，最長五年，如果始終追不上，也只能淘汰。否則當團隊良莠不齊，不認真的人反而會影響認真的人，帶來發展停滯的危機。

因此，搭配自動化升級與上述培養多職能、能隨時互相補位的精兵制度後，吳崇讓將員工數從二○○七年最高二百四十九人，降到現在不到一百人，這讓企業在降低人事成本負擔後，有更多加薪空間。

吳崇讓靠著聰明加薪的策略助攻企業持續精進，最後讓他從油封學會的塑膠結合金屬的製造技術，找到打開電動車市場的新鑰匙。

他拿出一張橡膠包覆、但中間有金屬貫穿且能通電的電動車零部件設計圖說，這是歐洲車廠製造電動車所需要的新零件，未來用量很大，不輸傳統汽車的油封，最快二五年就能量產供貨，是該公司未來挑戰最低起薪八萬元的新成長動能。

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