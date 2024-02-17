職場意外難防，提前確認是否有充足保障相當重要，勞保達人張秘書分享，代駕司機小齊上班時發生嚴重車禍意外，所幸當初有加保勞保，才領到超過88萬的給付，如果只單純保國保，竟然是一毛錢都拿不到。

張秘書在Youtube頻道分享，小齊家裡屬經濟弱勢，爸爸身體不好工作不穩定，媽媽在菜市場打零工收入微薄，小齊接下代理駕駛工作，但媽媽覺得危險性高，擔心發生事故，因此拉著兒子加入駕駛員職業工會。

沒想到就在小齊加保1個月後，工作中發生嚴重交通事故，傷勢嚴重不得不進行截肢手術，張秘書就小齊投保國保及勞保的狀況進行分析。如果只保國保，住院治療期間沒有傷病給付可以請領，截肢也因為未達到重度或極重度身心障礙層級，無法請領身心障礙保證年金，等於一毛都拿不到。

如果小齊加入職業工會加保勞保，因為是在工作時間發生交通意外，被認定為職災，可以申請職災相關給付。張秘書說明，就職期間免掛號費與部分負擔，還可以請領職災傷病給付約12萬6720元。

另外，照護補助每日給付1200元，小齊住院40天可領4.8萬。失能給付的部分，小齊可依照月投保薪資請領失能一次金，共領約71.28萬，且後續小齊需要安裝義肢時也能申請相關補助。

小齊保勞保，發生職災意外後，光是傷病給付、照護補助及失能給付就能領到超過88萬，讓小齊及其家庭能無後顧之憂，不用擔心醫療費，得以全力治療。