有AI題材的高股息ETF 00878（國泰永續高股息）將在2月27日迎來今年首次除息，年化配息率7.2%，加上股價逼近歷史高點，不少投資人擔憂現在進場價格是否太高？專家表示，股市高低點很難掌握，就算是股市老手也有可能誤判，建議新手存股透過「定期定額」建立基本部位，才不會因等不到低點，錯失時間複利的機會。

00878在每年2、5、8、11月除息，今年首次除息日為2月27日，預計配發現金股利0.4元，16日收盤價22.31元，單季配息率1.8%、年化配息率7.2%，想參與的投資人最晚需在2月26日前買進或持有。

台股指數近期創下歷史新高，周五（16日）00878收在22.31元，距離去年7月最高價22.89元僅一步之遙，不少股民憂心現在進場是否股價太高，有套牢的風險。

對此，00878經理人游日傑表示，股市的高點及低點很難掌握，就算是老手也有可能誤判，建議新手存股先透過「定期定額」建立基本部位，累積經驗後，再適時單筆低點加碼，才不會因等不到低點，而損失時間複利的機會。

AI人工智慧題材被市場追捧，目前00878重壓六檔AI相關概念股，截至2月15日，華碩持股權重5.60%、緯創4.65%、技嘉4.60%、英業達4.36%、仁寶4.24%、廣達4.07%。

游日傑提到，全球AI人工智慧商機火熱，台股上攻動能強勁，投資人可透過台股ETF把握這一波行情，由於00878具備隨漲抗跌的特性，是穩健型投資人的首選。