「股神」巴菲特（Warren Buffett）去年4月受訪時曾強調，蘋果是一家很棒的企業，並大讚執行長庫克（Tim Cook）管理得非常好。可是巴菲特執掌的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）近日卻揭露，該集團在去年第4季減碼蘋果，加劇人們對蘋果後市的擔憂。

蘋果今年已將全球市值最高企業的寶座讓位給微軟，任職時間最長的設計師近日已透露即將離職，而備受關注的新品Vision Pro才開賣不到2周就已爆出退貨潮，讓外界在批評蘋果不再具開創性之際，也質疑在內憂外患夾擊下，蘋果要如何突圍。

■賈伯斯時代舊班底全換血

在蘋果任職時間最長的資深工業設計師安德烈（Bart Andre）近日驚爆即將離職，標誌著蘋果前首席設計師艾夫（Jony Ive）領導的團隊徹底換血，消息震撼整個科技界。曾在蘋果與安德烈共事、如今經營音響公司Syng的Christopher Stringer感嘆，「他在蘋果產品上的印記是不可磨滅的，我總能在產品細節中看到他的身影」。

安德烈與被賈伯斯譽為「心靈伴侶」的艾夫在1992年一同加入蘋果，甚至早於賈伯斯重返蘋果之前。作為艾夫的資深副手，安德烈協助打造了蘋果過去30多年間所有產品的獨特美學，是持有蘋果最多專利的員工之一。

目前蘋果的工業設計團隊由公司營運長Jeff Williams管理，消息人士透露，對於由著眼營運的人來監管設計創新部門，一些內部員工感到相當不滿。而安德烈的離去也引發外界對於蘋果未來設計方向的思考。

蘋果Vision Pro開賣不到2周就爆出退貨潮。（圖／路透社）

■Vision Pro驚爆退貨潮

蘋果最新頭戴式裝置Vision Pro已於2月2日在美國正式開賣，這是該公司自9年前推出 Apple Watch 後最重要的新產品，儘管一台要價3499美元（約新台幣11萬元）並不便宜，但仍吸引美國果粉搶購，執行長庫克還親臨紐約旗艦店的首賣活動慶賀。

然而自開賣以來蔚為話題的Vision Pro，近日卻驚現退貨潮。與Vision Pro的「蜜月期」還不到2周時間，已有越來越多用戶在社群網站發文，表示準備退貨。而退貨的主因在於舒適度問題。有人聲稱這款裝置導致頭痛或頭暈，還有人抱怨裝置配重偏向前方。

臉書母公司Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）也趁機來踩一腳。祖克伯在Instagram上公布了一段影片，發表他試用Vision Pro後的看法，實際上卻是藉此宣揚自家產品。祖克伯指出，Meta旗下混合實境（MR）頭戴式裝置Quest 3價格更實惠，而且更好用。

蘋果執行長庫克接班以來常遭批「了無新意」。（圖／路透社）

■全球市值敗給微軟

蘋果是波克夏第一大持股，占投資組合比重超過50%，長期以來也是投資市場的寵兒，公司市值高居全球第一多時。但隨著近來創新動能遭批不足，AI方面又沒有讓人眼睛一亮的產品，造成股價停滯不前。全球市值第一的寶座在今年1月拱手讓給微軟。

截至2月15日美股收盤，蘋果今年來股價雖僅微跌0.96%，市值為2.839兆美元，但比起微軟今年來的9.62%漲幅，顯然相形失色，微軟市值為3.021兆美元。

其實去年在科技股大漲之際，蘋果的股價表現就已經在「科技七巨頭」（Magnificent Seven）中墊底。2023年蘋果股價累計上漲48%，但輝達股價翻揚逾3倍，Meta狂飆將近200%，特斯拉翻漲逾1倍，亞馬遜攀升逾80%，微軟上漲57%，谷歌母公司Alphabet飆升58%，僅蘋果漲幅在「4」字頭。