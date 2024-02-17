國民黨團連署請求立法院長韓國瑜針對民進黨8年食安問題專案報告，進行朝野協商，然綠營16日上午單方面揭露立法院議事處通訊文字，表示「經院長指示，因程序和時間考量，未便召集協商」。對此，前立委沈富雄16日更爆出內幕表示，「韓國瑜做了一個非常明智的決定，韓國瑜一定問周萬來，周萬來一定說，這不要開，韓國瑜就聽進去了」，引發討論。

沈富雄16日在政論節目《少康戰情室》中表示，「今天有爭議的問題是臨時會，現在國民黨士氣很強，到底是哪個傢伙搞這個東西出來？」沈富雄坦言，「韓國瑜做了一個非常明智的決定，韓國瑜一定問周萬來，周萬來一定說，這不要開，韓國瑜就聽進去了」。

而針對食安問題，沈富雄更接著說，「盧秀燕最原始的地方首長，她定調是單一事件，盧秀燕說單一事件，你們國民黨應該每個人都要說是單一事件，這件事情搞成政治事件，是誰的過錯？是王必勝」，沈富雄強調，「王必勝這個傢伙硬是要把他搞成下一次2028年選戰的前哨戰，要把盧秀燕鬥臭，是你不應該，但盧秀燕原諒他了，盧秀燕都這麼講了，你還有什麼話講？」

沈富雄最後更說，「韓國瑜現在是立法院長，大家都看著他的表演，他是很會表演的人，他表演起來，在歷史上，無人出其右，我還是奉勸國民黨不要太興奮，因為整個都重新來過了，大家都要爭取人民的好感，大家都盡量在表現，你以為只有國民黨會表演？民進黨也戰戰兢兢，所以大家拭目以待」。

而最終議事處也發出正式公文，立法院長韓國瑜將於19日上午10點30分召開朝野協商，討論食安專案報告事宜。韓國瑜院長辦公室則表示，接獲國民黨團來文，針對食安問題希望行政院作完整的專案報告，本席深表認同與肯定，17日行政院長將到院拜訪各黨團及院長，本席亦願當面向陳院長表達民眾對於相關問題之關切。另本席擬訂19日上午10：30，邀集立法院各黨團代表共同協商討論，就邀請行政院院長至本院針對食安議題進行專案報告之形式進行討論，以期能釐清政府相關食安把關之作為。