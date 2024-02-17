國民黨立委徐巧芯15日在臉書透露瞄準資深媒體人周玉蔻，已向文化部、交通部等單位，要求放言科技傳媒股份有限公司2016年迄今所有標案結案報告。對此，資深媒體人董智森呼籲國民黨，應讓年輕人好好表現，並提到了「武周政權的最大反對者是徐敬業」的歷史巧合。

徐巧芯指出，根據標案系統查詢，除了已揭露的台電、中油外，還有文化部、交通部、內政部、，都是《放言》周玉蔻的金主，若將中央地方的政府標案均算入，總金額累計已達千萬。徐巧芯質疑，台電和中油幾乎每年都給五十萬，國營事業虧損嚴重，但花在周玉蔻身上卻從不手軟，這是什麼道理？

董智森昨（16）日在政論節目《新聞大白話》表示，過去國民黨選舉時最吃虧的，就是因太老化而沒有年輕選票，因此，在選戰期間看到很想表現的年輕人時，就應讓他們去衝，這樣一來，也就能擦出更多火花。他直言，不只徐巧芯，大家都想知道，為什麼親綠的媒體可以獲得那麼多的廣告，「裡面有什麼眉角，是大家在新春能夠一下子明白的事。」

此外，董智森也發現了一個歷史巧合，武則天擔任唐朝皇帝期間，曾把國號改為「周」，當時她最大的反對者，是唐軍將領徐敬業，著名的《為徐敬業討武曌檄》，就是由徐的幕僚駱賓王撰寫，「我就覺得，可能會很多人很有期待。」