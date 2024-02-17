外交處女秀！韓國瑜贈孫曉雅春聯神翻譯 網一看暴動吐1句

美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）16日下午前往立法院拜會立法院長韓國瑜，立法院副院長江啟臣也在旁陪同。韓國瑜送上寫有「龍耀吉慶」的春聯，並指著一旁他的簽名向孫曉雅說，「This is my name」，隨後雙方展開約1小時的閉門會談，而許多網友看到後更是紛紛留言表示「我要怎麼跟外國朋友解釋，立法院長的春聯在網路上被賣到四千八」，引發討論。

韓國瑜16日時在立法院會見孫曉雅，面對媒體的提問，他從立院工作同仁手中拿出糖果發給媒體，並祝福大家有「甜甜的一年」，而在韓國瑜接見AIT處長孫曉雅之後，先是送上有著自己簽名的春聯「龍耀吉慶」，同時以英文翻譯出「Have a good luck」，同時也指著自己的簽名強調「This is my name」，讓全場笑翻。

而韓國瑜16日也在臉書上表示，「非常榮幸今天美國在台協會（AIT)處長孫曉雅蒞臨立法院，在和處長的對談中，相談甚歡，未來也希望透過頻繁的接觸，建立良好的台美情誼」。

有許多網友更是紛紛留言表示「韓院長就是帥」、「我要怎麼跟外國朋友解釋，立法院長的春聯在網路上被賣到四千八」、「發揮你的長才，揮灑自如，韓院長！」、「優質的院長與副院長」、「好的開始！讚啦！」、「韓院長加油！」、「最好的立法院長出現了」。