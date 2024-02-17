新北市長侯友宜兩任屆滿、卸任後的交棒問題提早受到關注，藍軍人選新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷、羅明才等人都被點名。媒體人黃暐瀚特別點出李四川，他指出，立法院長韓國瑜網路聲量已超過民眾黨主席柯文哲，是一方之霸；李四川是韓系人馬，韓國瑜會去幫他站台，加上對市政嫻熟，所以李四川當新北市的市長應該沒有問題。

黃暐瀚16日在《關鍵時刻》節目中表示，2026年早就開打了，只有新北市有懸念，他特別點出李四川。因為李四川是台北市現任副市長，曾經當過台北市新工處長、高雄市副市長、新北市副市長，所以他是「副市長專業戶」，當過3個市的副市長；然後他也當過行政院跟國民黨的秘書長，政黨之間的這些手腕他也瞭解。

黃暐瀚接著表示，韓國瑜是立法院長，最近網路聲量超過柯文哲，所以當韓國瑜的影響力增加，可說是一方之霸。李四川算是韓系人馬，李四川若參戰，韓國瑜會去幫他站台，所以他覺得李四川當副市長這麼嫻熟，當新北市的市長應該也沒有問題。

黃暐瀚更分析說，新北市不容易選，民眾黨應該就是黃國昌，民進黨若派出蘇巧慧，會不會是李四川、黃國昌、蘇巧慧3人競逐，大家都在看。