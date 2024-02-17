2026年縣市長選舉提早開打，國民黨執政14縣市中，有9縣市長兩任屆滿。前立委沈富雄預言表示，2026年國民黨新北、台中都不成問題，他甚至預言立委洪孟楷可能選總統，而等到洪孟楷要選總統時，他已經100多歲了。

沈富雄16日在政論節目《少康戰情室》中表示，就國民黨而言，2026選戰新北跟台中都不成問題。因為台中可能是江啟臣選，新北可能是李四川或洪孟楷。

至於洪孟楷，沈富雄表示，他在幾個月以前特別提出，當著全國同胞說，有一天洪孟楷會選總統。後來他在洪孟楷面前算了結果，就是不管前面是國民黨選輸，還是民進黨選輸。不管怎樣，民進黨輸了，國民黨贏了要等8年，民進黨輸了也是要等8年。不過情況不太一樣，他算來算去，等到洪孟楷要選總統時，他已經100多歲了。所以洪孟楷搶先選新北市的可能性，非常大。

沈富雄更點出，國民黨最可惜的是台南跟高雄，至於台南跟高雄，兩岸政策是重要之重，國民黨若不好好去處理這件事情，就沒有希望。