Yesterday, Aleksey Navalny spoke in court via video link. He seemed to be in good health and and even joked. https://t.co/iXxwW3MSXM pic.twitter.com/mXDeJuVpPg — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 16, 2024

以批判俄羅斯總統普丁政權聞名於世的俄國異議人士納瓦尼（Alexei Navalny），16日由關押監獄通報死亡。外媒披露納瓦尼15日以視訊方式出庭應訊時的片段，他不但精神抖擻，答話時還會開玩笑，健康狀況看來還行，豈料隔天就傳出在獄中突然死亡的消息，疑雲重重。遺孀說，倘若納瓦尼死訊獲得證實，普丁與其同夥將逃不過懲罰。

路透社16日報導，47歲的納瓦尼15日透過視訊方式出庭的畫面顯示，他身穿黑色囚服、站在監獄設有柵欄的窗戶前答覆法官問話，當庭再度展現他出名的幽默言詞，拿自身開銷與法官高額薪酬開起玩笑。

他說：「法官大人，我會向您發送我個人銀行帳號，這樣您就能用您身為聯邦法官領到的巨額薪水『活絡一下』我的帳戶，因為我的存款快要見底了。」他邊說邊大笑出聲，法庭人員也露出微笑。

Alexei Navalny's last appearance in court before his death. https://t.co/VUpw2IjAPS pic.twitter.com/ZyI25Vwtfq — Sky News (@SkyNews) February 16, 2024

路透社引述獨立網媒SOTA報導，這場庭訊事由是納瓦尼與一名獄警發生「爭執」之後召開，當時獄警試圖沒收納瓦尼的鋼筆。當天稍晚他透過社群媒體表示，自己遭判15天單獨囚禁。

他在這最後一次透過社群平台X對外發訊的內容寫道：「亞馬爾監獄決定打破阿諛奉承討好莫斯科當局的記錄，剛剛判了我15天單獨監禁。這是我過去不到2個月期間與他們打交道以來，第4度獲得獨囚處分。」

納瓦尼是俄國總統普丁（Vladimir Putin）的眼中釘，十多年前在俄羅斯領導異議份子批判普丁聞名於世，多次傳出身體無故出狀況，2020年8月甚至中了劇毒，在德國接受治療保住一命。2021年初，納瓦尼治療痊癒後自願返回俄羅斯，旋即遭到當局逮捕定罪入獄，2021年1月至今，他斷斷續續處於獨囚狀態，這是俄羅斯監獄經常用來懲罰囚犯違規的手段。

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（中）與妻子2013年在莫斯科街頭向支持者與新聞記者宣講的場面。（資料照／路透）

納瓦尼死訊傳出後，遺孀16日在慕尼黑發表談話。（美聯社）

納瓦尼的遺孀納瓦納亞（Yulia Navalnaya）16日在德國慕尼黑說，她對於丈夫的死訊抱持懷疑態度，因為消息來源是俄國政府。她淚流滿面、以嚴肅的口吻說：「我們不能相信普丁與普丁政府，他們老是撒謊。但如果此事屬實，我希望普丁、普丁的全體從隨從、普丁的朋友、普丁的政府明白，他們將為自身對於我們的國家、對於我的家人、對於我的丈夫所做的事情承擔責任。這一天很快就會到來。」

納瓦納亞呼籲國際社會團結起來，一同反對她口中所指的俄國「恐怖政權」：「這個政權與普丁都必須為其近年來對於我的祖國、我們的祖國俄羅斯做出的所有凶惡之舉，以個人身分負責。」