台灣人出國旅遊，首選往往都是日本、韓國，或是近年來興起的東南亞各國，就有網友好奇歐洲風景美，文化豐富，為何大家似乎都興趣缺缺，引起討論，鄉民也點出3大原因，直言很正常。

網友在PTT八卦版發問「為何很少人出國歐洲呀？沒錢嗎」，他觀察過年出國的人，絕大多數都去日本、韓國或泰國，但自己時常去歐洲，認為好玩的多，好奇為何大家都不去歐洲，是不是因為沒錢。

鄉民點出3大主因，包括價格貴、距離遠、很難安排：「歐洲其實很難玩，又貴」、「搭機一趟10小時，來回要一天無法接受」、「去過真的覺得還好」、「價錢跟體驗成反比，歐洲真的沒那麼值得玩」、「去澳洲紐西蘭還比較好玩」。

還有不少去過的人分享自己經驗，表示歐洲其實治安不佳，加上種族歧視仍存在：「服務業態度超差，白人看到黃人就超跩」、「扒手超多，東西很容易就被偷」、「尤其西歐南歐治安特別糟糕」、「歐洲房間小又貴，東西還不好吃」、「美食方面亞洲真的屌打歐洲」、「北歐除了英國，治安都不太好」、「服務生看到亞洲人就不耐煩」。