一代性感女神邱淑貞婚後育有3個寶貝女兒，遺傳她的好基因，各有各的優點，而22歲大女兒沈月完美複製她的美貌，時常成為外界矚目焦點，情人節當天她曬出美照，並透露是媽媽拍的，超強顏值讓網驚呼「基因真的很重要」。

沈月在情人節當天曬出2張美照，只見她穿上粉色細肩帶洋裝，小露香肩和性感鎖骨，隱約透出好身材，女人味十足又不失清純美，她也透露照片是媽媽親自掌鏡拍攝的，網友看了都暴動，大讚「好美！而且有氣質」、「遺傳媽媽的美貌」、「這才是最好的身材，很好看」、「基因的重要性」、「無論是臉蛋到身材，完全可以擔當得起最美星二代稱號」。

邱淑貞1999年嫁給身家超過百億的富商沈嘉偉後就息影，現55歲的她駐顏有術、風韻猶存，絲毫看不出歲月痕跡，而大女兒沈月也遺傳父母的好基因，出落得亭亭玉立，還被封為「最美星二代」，受到不少時尚品牌青睞，並常替雜誌拍攝寫真，人氣完全不輸給媽媽，成為時尚圈新寵兒，而她不僅擁有高顏值，還會說中、韓、日、英等多種語言。