牆壁若不時傳出「咚咚聲」，對住戶可說是惡夢。就有一對夫妻買了新房，卻在過年時從牆壁傳出「咚咚」的怪聲，持續3個多小時，老公跑出去找兇手，這才發現兇手是樓頂的烏龜，咚咚聲則是烏龜交配時，龜殼撞擊地板的聲音，讓他們超傻眼。

女網友在Dcard發文「被樓上的烏龜吵到快瘋了」，她表示去年年初和老公買了新房，發現有某戶人家在屋頂上養了很多隻象龜、蜥蜴，原先不以為意，但入春後開始出現奇怪的刮地板聲音，詢問鄰居後，才發現大家都已經被吵好幾年，見怪不怪。老公出發去找聲音源頭，才知道是屋頂的烏龜們指甲刮地板的聲音，而冬天沒聲音，是因為烏龜在冬眠。

老公到樓頂抓兇手，才發現聲音來源是頂樓住戶的烏龜正在交配。(圖／Dcard)

更離譜的是在這次過年期間，午睡的時候從牆壁傳來了規律的「咚咚」聲音，原本以為是鄰居洗衣機聲音，但持續整整3個小時，午休根本不用睡了，老公再度出發去找原因，發現又是烏龜引起的，這次是兩隻烏龜在交配，龜殼撞擊地板產生聲音。這次老公忍不住怒敲鄰居的門，但卻沒人在，只好投訴管委會。

原PO表示，之前就曾勸說過該戶人家，但對方顯然愛理不理，在地板貼上一層薄地墊應付，略有改善後他們也不想計較，沒想到這次又出這種事情，不滿說下次就會直接報警。

文章也引起網友熱議：「這種製造噪音的住戶真的很可惡」、「都PO地墊了，不能PO好PO滿嗎」、「沒想到烏龜的生活這麼多采多姿」，但也有烏龜飼主直言，應該是公寓隔音問題比較大，自己也有養烏龜，但其他戶從來沒聽到過刮指甲的聲音，還有特地去找鄰居確認，認為做好隔音更重要。