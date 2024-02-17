過年除了拿紅包沾喜氣，能還相約親朋好友團聚牌桌熱鬧，但有一名網友表示，同事、同事老公來他家裡打麻將，結果男方只要輸錢，就會狂酸「給你拿去買藥吃」，女方則在一旁笑而不勸，後來還在上班期間隨便嗆人，讓他忍不住痛批這對夫妻，「技術不好就別約人打麻將，果然賭品不好人品也很差。」
「真的很討厭某個同事的老公！」原PO在「匿名公社」發文表示，由於新居落成正好過年，同事夫妻就說想來他家打麻將，熱鬧一下氣氛；怎料男方只要輸錢，就會狂酸「給你拿去買藥吃」，一旁的同事見狀不勸反倒狂笑，導致牌桌上的大家都被弄到非常不爽。
後來同事老公輸了近1萬元，居然當場翻臉翻臉說不玩了，離開前還狂拿原PO家中的糖果、零食，說是補償剛才牌桌輸的錢。原PO直呼，「又不是全輸給我，關我什麼事？」
誇張的是，原PO最近回到公司上班，中午吃便當不小心噎到，忍不住一陣咳嗽，結果同事居然笑說，「贏這麼多藥錢就別省了，下班後趕快去看醫生。」原PO對此大嘆，「我聽完都快炸了！連旁邊其他同事都罵她超沒禮貌，大過年說話有必要這麼酸、這麼難聽嗎？」他也痛批同事夫妻，「技術不好就別約人打麻將，果然賭品不好人品也很差。」
貼文一出引發熱議，網友紛紛直言「什麼人都有，像這種的就別約了」、「我的話直接轟出家門」、「直接嗆回去，輸不起就不要玩」、「牌品這麼差，下次不要一起打牌，連出門都不要找」、「什麼鍋配什麼蓋」。
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