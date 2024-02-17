頭戴道士帽、身穿華麗道士服，舉著笏板，今年28歲的黃士豪滿臉肅穆站在祭壇前面，隨著高功道長的指示唸經文，幫助信徒們進行年末最後一場補運儀式，很難想像脫下道服的他不僅是龍華科技大學的講師，還是北科大「製造科技研究所」博士生，並以自己的專業利用3D列印技術製作法器，成為全台首位結合科學與玄學的3D小道士

本刊調查，台灣道教可概略區分為二大宗（太一宗、正一宗）及五大派（符籙派、經典派、丹鼎派、積善派、占驗派）；而太一宗組織為發展私人宮廟體系，正一宗組織則以道士壇為主，其下又因各區域而有不同派別，可各自進行招生及考核，以致道士人數難以統計。

儘管現在多了一個道士的身分，但黃士豪的本業卻信奉「科學」，還曾榮獲鴻海獎學金。（圖／翻攝自鴻海教育基金會）

黃士豪從五專開始便開始就讀電機工程，五專在校期間考取10多張專業證照的他，也順利考上台北城市科技大學，以第一名的優異成績畢業，更以3D印列印製假牙獲得「鴻海獎學鯨」獎助學金，但申請北科大機械系機電整合碩士班時，竟排在備取10多名，為了生計，頂著大學生身分前往工地監工，才上工1個多月就收到北科大通知「備取上了」，讓他果斷辭職返回學校就讀。

不過重回學校的生活與工地工作相比，不但沒有輕鬆反而更加繁重，他也決定繼續讀博士班，但博班的學習壓力卻大到讓他到懷疑人生，且過於繁忙的學業也讓當時的女友無法接受，最終分道揚鑣。

黃士豪說，自己一路從五專來到大學，從不肯放過任何一個機會，卻也因此與女友分手，讓他開始思考人生，誤打誤撞開始「學道士」。（圖／當事人提供）

種種打擊之下，也讓他發現短短數十載人生根本不夠他認清自己，加上當時在台大雙主修念法律的律師朋友，在網路上看到道士課程，問他要不要參加， 滿心想在鬱悶生活中找到出口的他一口答應，因此誤打誤撞開始學習玄學。

有趣的是，當初揪他一起學道士的大律師中途落跑，他卻因此學出興趣，拜師在正一派門下，儘管如今還未出師，無法成為獨當一面的高功道長（大法師），但如今學習3年多的他，已經是可以站在高功道長左右協助的「龍虎班」成員，並以自己的機械專業，利用3D列印技術做出模板、自己印製法器，甚至還在研究開發太陽能板點香爐，試圖讓玄學道教透過科技而升級。

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