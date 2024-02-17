全球掀起AI狂潮下，在醫療上有哪些大突破？CTWANT特別整理，近年台灣醫療界3大新躍進技術，包括透過AI提早揪出「癌王」胰臟癌、幹細胞治療讓癱瘓者重生、CAR-T治療全面擊潰癌細胞。這使得醫學概念不僅「有效治療」，更要進一步「預防疾病」，也讓許多患者新的一年看到新希望。

根據衛福部最新癌症登記報告，胰臟癌是台灣2022年第7大癌症死因，也是首次進榜。胰臟癌初期無症狀，影像學檢查也難看出異狀，5年內存活率僅10%，高致命率讓它擁有「癌王」封號，也被喻為「醫生也舉白旗投降」的難治之症。台大醫院全球首創胰臟癌AI輔助診斷系統，僅需1分鐘就可偵測到2公分以下腫瘤，且準確度近9成，可望大幅拉高存活率。

近年來，因胰臟癌逝世的名人非常多，蘋果電腦創辦人賈伯斯、米其林法國名廚侯布雄、知名男高音帕華洛帝、「時尚老佛爺」卡爾拉格斐，以及知名體育主播傅達仁、名嘴劉駿耀、演員李麗鳳、新北市議員唐慧琳、藝人巴戈都因胰臟癌病逝，而巴戈從確診到病逝僅短短半年。

台大醫院綜合診療部內視鏡科主任、胃腸肝膽科主治醫師廖偉智表示，「胰臟癌是目前癌症中致死率最高的，全球發生率都在上升中，胰臟癌治療的關鍵是早期發現，若能在腫瘤小於2公分時就治療，治癒機會高達8成，但一旦超過2公分，5年存活率就低於2成。」

廖偉智說，過去胰臟癌診斷主要透過電腦斷層，但小於2公分的胰臟癌高達40%在檢查時未被發現。「胰臟癌擴散速度很快，曾有患者在他院檢查，當時僅在胰臟尾部有淡淡陰影，沒想到才過了4個月，這個陰影不但變大，且腫瘤已經轉移，一開始本來有機會治療，結果變成第4期末期胰臟癌。」

為協助及早發現腫瘤，台大醫院開發胰臟癌人工智慧電腦斷層輔助系統。廖偉智解釋，「台大醫院內科、影像醫學科和台灣大學研究團隊共同努力，開發出全球首創能辨識胰臟癌的人工智慧模型，在此模型中可偵測小至1.1公分的腫瘤，且診斷正確率超過9成，這項成果也刊載於影像醫學頂尖期刊《Radiology》並獲得國際影像醫學最重要的學會RSNA，選為2023年影像醫學界最重要的研究（Margulis Award）。」

胰臟癌過去診斷主要是透過電腦斷層，但小於2公分的胰臟癌非常容易被忽略，一旦錯過黃金治療期，存活率便大幅降低。（示意圖／黃鵬杰攝）

目前台大醫院已把這個系統開發成一套完整成熟且自動化的「台大胰臟癌輔助診斷系統」，利用AI技術自動化分析電腦斷層影像，目前獲得衛福部核准醫材許可證，也獲得美國FDA突破性醫材，並取得台灣跟美國的多重專利。廖偉智建議胰臟癌危險族群如家族史病人、胰臟癌前病變，或具免疫性腫瘤基因型病變者，可優先用於判讀，透過系統辨識1分鐘內就能完成，台大醫院預定今年將正式導入臨床服務。

廖偉智指出，胰臟癌最主要的危險因子就是吸菸，包括二手菸。根據美國密西根大學的研究發現，重度抽菸的人，比一般人罹患胰臟癌的時間提早約10年。美國前總統吉米卡特有胰臟癌家族史，父母雙親、兩個姊姊、弟弟都死於胰臟癌，但卡特居然拖到2015年90歲才罹胰臟癌，接受治療後，同年底，透過核磁共振掃描(MRI)檢查，全身已找不到癌細胞。

因為家族成員多數死於胰臟癌，所以卡特及其他親人很久以前就已捐血給醫界進行基因研究，卡特認為「自己從不抽菸」是他延後罹癌的關鍵，因為他的家人全都是老菸槍。

除了吸菸之外，廖偉智表示，長期的糖尿病、肥胖、慢性胰臟炎，或是胰臟的水瘤、水泡，都可能進一步發展為胰臟癌；有些乳癌基因變異，除了造成乳癌風險增高，在胰臟癌方面的風險也較常人為高，若有相關基因變異或家族史的人，應定期追蹤。

Box 胰臟癌5大警訊 （資料來源／國健署）

1.有家族史、抽菸、喝酒、糖尿病、肥胖等危險因子應盡早篩檢

2.近期血糖上升、上腹痛或背痛、體重明顯減輕

3.黃疸、茶色尿合併灰白便的膽道阻塞

4.不明原因胰臟炎

5.不明原因脂肪便，大便上有一層浮油

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