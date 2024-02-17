去年11月，健保署正式將CAR-T藥物納入健保，70歲的張女士成為首位受惠的癌症患者，4億個基因改造的細胞正在她體內癌細胞作戰。基因嵌合T細胞治療（Chimeric Antigen Receptor T-cell；CAR-T）是近年來癌症治療的一大利器，先將患者的T細胞改造後，再輸回病人體內，讓CAR-T細胞啟動免疫機制攻擊及消滅癌細胞，過去這項治療需自費上千萬元，健保給付後將讓生存權不再被金錢決定。

不只如此，國內更有醫學中心研究出「可異體移植」的CAR-T治療，動物實驗顯示可讓肺癌、乳癌、大腸癌的癌細胞消失近9成，存活時間延長3~5倍，不過須等《再生醫療法》通過，才能應用治療。

2012年美國有位小女孩Emily，在罹患了急性淋巴性白血病之後，成為全球第一個接受CAR-T細胞治療的兒童。檢查顯示她體内的癌細胞已經完全根除，這11年來每一年Emily都會PO一張照片，向全世界宣告自己沒有受到癌症的侵襲，又健康的活過一年。

2022年4月，台大醫院成為台灣首家提供CAR-T細胞治療之醫學中心，也有了第一位接受CAR-T細胞治療的小女孩亭亭。亭亭當初因兒童B細胞急性淋巴性白血病住院治療，如今已完全康復。在這之後，目前多家醫學中心如林口長庚台中榮總、中國醫藥大學附設醫院、花蓮慈濟醫院等皆有此療程。

2024年1月2日，花蓮慈濟醫院為全台第一位健保給付CAR-T治療受惠的瀰漫性大B細胞淋巴瘤病人張女士，進行CAR-T細胞治療。「70歲的張女士9年前被診斷瀰漫性大B細胞淋巴癌，3年前接受化療、也接受自體脊髓移植，當時癌細胞一度消失，沒想到去年9月再次復發。」花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠說。

當時張女士身心俱疲，與醫師、家人討論後，決定進行CAR-T細胞治療。李啟誠說，現在臺灣有這個能力可以進行CAR-T細胞治療，所以，在這次安排化療之前，一開始先讓張女士調養身體，以收集好的免疫T細胞，2023年11月，由專機送往瑞士進行基因轉殖處理並大量複製，12月21日製成結束後，21c.c.總共4億個經過基因改造戰力大為升級的CAR-T細胞，再由專機送返花蓮慈濟醫院，再將製備過後的CAR-T細胞回輸進張女士體內。

CAR-T細胞治療雖是抗癌利器，但目前僅限於血液癌症。中國醫藥大學附設醫院院長兼細胞治療轉譯中心主任周德陽表示，逾9成癌症患者是實體腫瘤，如肺癌、大腸癌、乳癌等，實體癌細胞如同一座城堡，免疫細胞難以入侵，再加上同一顆腫瘤裡，每個細胞抗原表現可能不同，因此單一標靶的CAR-T細胞，無法有效清除癌細胞。

CAR-T藥物原本須自費上千萬元，去年11月健保署正式納入健保，70歲的張女士成為首位受惠的癌症患者。（圖／花蓮慈濟醫院提供）

歷經近20年努力，周德陽與研究團隊研發「可異體移植、非病毒基改之多靶向奈米抗體- CAR.BiTE-T免疫細胞治療」，簡單來說，就是隨取隨用的異體移植CAR-T治療，病人檢驗完成當天馬上使用，CAR.BiTE-T細胞治療可有效滲透到實體癌內部，並分泌BiTE（雙導向T細胞活化抗體）激活周邊免疫細胞，共同對抗癌細胞，在肺癌和三陰性乳癌小鼠模式中，有效延長3~5倍生存時間，甚至有一段時間內癌細胞幾乎消失。

該研究成果今年三月獲權威國際期刊《先進科學（Advanced Science）》接受刊登，目前在美國等多國進行專利審查，已技轉給生技公司，預計今年內展開臨床試驗，應用於肺癌、大腸癌和三陰性乳癌等癌症患者的治療。不過，由於此療法需要「異體移植」，還需要《再生醫療法》草案通過，未來才能適用於治療上。

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