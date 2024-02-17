立法院長韓國瑜的聲量，如今比民眾黨主席柯文哲大很多，最近柯文哲被發現常到民眾黨立法院黨團列席會議。媒體人吳子嘉表示，柯文哲如果不維持聲量，怎麼撐過4年。但是這8席不會因為柯文哲的努力，而變成80席，現在他不斷去炒作或是希望再擠上這個舞台，結果可能會一場空。

吳子嘉16日在《關鍵時刻》節目中表示，柯文哲的未來就是4年後選總統，但現在談2028年，都為時尚早。柯文哲很務實，他重視他今天的聲量，是對的，而且他真的是立志當網紅，也是對的，他如果不維持聲量，不當網紅怎麼撐過4年。

吳子嘉指出，民眾黨就只有8席不分區立委，這個沒有用的8席，柯文哲去當一個沒有用的黨團主席。這8席不會因為柯文哲的努力，而變成80席。柯文哲唯一一次操作80席的機會，就是之前的立法院長、副院長選舉，但這已經過了，所有的一切都回歸到基本面，就是數量的對比。

吳子嘉接著點出，柯文哲現在不斷去炒作或是希望能夠再擠上這個舞台，只是讓他這8席的基本面表現得愈來愈現實，結果就變成一無所有，最後一場空。