民眾黨主席柯文哲16日列席民眾黨團內部會議，並將柯辦發言人陳智菡派往國會擔任立院黨團主任。柯文哲前幕僚吳靜怡認為，柯文哲有一個很特別的問題，把黨團換成他新的茶壺，可是丟進去的茶葉都是泡爛過的，不會有什麼新花招。

針對柯文哲的黨團新人事，吳靜怡16日在《狠狠抖內幕》節目中表示，柯文哲有一個很特別的問題。他把黨團換成他新的茶壺，可是他丟進去的茶葉都是泡爛過的，然後再泡出來，可是泡出來的本來是茶，現在卻變成水，不會有什麼新花招。

吳靜怡接著指出，柯文哲不能把整個辦公室甚或配置，把它直接倒到黨團來。至於寄生國會的這件事實，他要怎麼處理？有人就問柯文哲，你的聲量已經減了，怎麼辦？柯文哲說若要聲量乾脆當網紅。

吳靜怡指出，柯文哲16日就在民眾黨黨團，他的位置等於麥克風架。記者要問問題時堵麥，很像柯文哲前面有一道河流，麥克風就這樣流到左上方，然後跨過他的脖子，然後請立委黃國昌講話，你不覺得他顯得非常多餘嗎？他為什麼要出現在那裡？那是因為他很怕大家把他忘記。

吳靜怡接著指出，以前人家講說韓國瑜是韓總機，柯文哲不就像柯總機嗎？關於黨團的問題，可由黃國昌來回答，其實柯文哲根本不需要在那邊。最後人家就問，他會不會去兼任政策會的執行長，柯文哲沒有否認。所以他搞不好真的還會兼任政策會的執行長。