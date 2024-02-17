今天清晨各地偏冷，低溫約13至16度，白天東北季風減弱，北部明顯回溫，高溫約23至26度，其他地區25至28度；一直到下周四（22日）都是晴朗穩定的天氣，高溫可達30度。下周四下半天鋒面掠過，接著東北季風南下，一連5天濕冷，冷空氣強度待觀察。

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升，東半部偶有零星飄雨，各地氣溫：北部14至25度，中部13至27度，南部13至28度，東部15至27度。

明天至下周四白天受高壓迴流影響，連日晴朗穩定，白天暖熱如春，日夜溫差大，西半部及金馬易起霧。

最新模式模擬顯示，下周四下午或晚上微弱鋒面掠過，東北季風逐漸南下，迎風面雲量增，北部及東半部轉有局部短暫雨；下周五（23日）至26日迎風面易降雨、北部濕冷；由於已近模擬後期，各國模式皆不斷調整，有多少冷空氣南下應持續觀察。