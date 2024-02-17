大陸近期流行「微短劇」，其中一部名為《我在八零年代當後媽》短劇爆紅，至今累積上千萬的觀看，而劇中男主角蘇袀禾因長相帥氣受到關注，網友更讚他是「肖戰霍建華混合體」，一度登上微博熱搜。

今年30歲的蘇袀禾來自台灣，但這幾年都將事業重心放在大陸，如今已演出不少「微短劇」，直到日前主演《我在八零年代當後媽》才走紅，之後還因外型引爆話題登上微博熱搜，許多網友覺得他外型與肖戰、霍建華相似，紛紛稱讚他「太帥了，悶騷禁慾的感覺」、「這是真的帥呀」、「又帥又有辨識度」、「這張臉感覺很適合演正劇」，不過因名字時常與肖戰、霍建華連在一起，不免引起當事人粉絲不滿。

對此，蘇袀禾15日發文回應網上的評論「不管是哪位前輩，都是我在演藝道路上學習的榜樣。作為演員，很感謝《我在八零年代當後媽》這個作品讓大家認識我，我深知自己還有很多不足，我會不斷學習，努力提升和充實自己，希望帶去給大家更多的作品和角色！」