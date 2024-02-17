網紅「晚安小雞」與同夥阿鬧，在過年期間在柬埔寨拍攝造假影片遭當地警方逮捕，被柬埔寨法院依「煽動製造社會動亂罪」速判2年，並裁罰每人400萬柬幣（約新台幣30896元）。昨16日，資深名嘴許聖梅透露，自己多年前曾在節目中談論晚安小雞行徑，遭對方開直播痛罵還鼓勵粉絲來出征，如今晚安小雞被柬國制裁，讓她直呼「終於得到懲罰」。

許聖梅昨16日在社群透露，幾年前這位「滋事型網紅」，一邊在所謂的鬼屋(假造的)直播，一邊還賣商品。當時有談話節目曾討論過晚安小雞的誇張行徑，而自己她剛好是節目當天的來賓之一，怎料她就出現在晚安小雞直播痛駡的黑名單裡。

許聖梅更指出，「他透過洗腦粉絲來覇凌報導他負面新聞的媒體記者，同時又鼓動粉絲來『修理、媒體評論員(看來，他一點也不笨)。』導致自己被雞粉糾纏了好一段時間。當時不少具有正義感的網友在她粉絲頁指控這位滋事型網紅的惡劣行為。大家都很痛恨他為所欲為，卻也莫可奈何。」

對此，大家認為台灣是法治國家，以為台灣的法律總會給我們一個是非黑白。没想到。最後是柬埔寨告訴全世界「不會原諒這種惡行。」這次，終於讓全世界看見了台灣，那個凌遲台灣善良民眾的惡劣行徑，終於在柬埔寨得到懲罰。