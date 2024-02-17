今天是補班日，各大超商、星巴克都推出咖啡優惠，7-ELEVEn買2送2、全家買1送1、萊爾富APP則有買20送20優惠；星巴克祭出第2杯半價活動，另外即起至27日共11天，星禮程會員使用行動預點，可享「栗子風味那堤」買1送1。

7-ELEVEn濃萃美式、濃萃拿鐵、咖啡珍珠歐蕾及純奶茶買2送2，相當於5折優惠；門市即起至20日大杯以上指定飲品任選第2杯半價，包含咖啡、珍珠飲料、現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列等。APP到20日前特大杯美式買8送8、特大杯拿鐵買5送2。

全家今明兩天大杯單品美式、大杯單品拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1。

萊爾富即起至28日於門市及APP整買零取，享特濃美式、特濃拿鐵買20送20；新品甜莓風味系列飲品嚐鮮價49元。

星巴克今天購買2杯大小、口味一致的飲料，第2杯半價；另外即起至27日星禮程會員使用行動預點，結帳輸入活動代碼「賞櫻喝栗香」，購買2杯大杯以上栗子風味那堤，其中1杯由星巴克招待。