川普因民事詐欺案被紐約法院判賠111億

美國前總統川普因在長達10年的期間內，涉嫌欺騙銀行和保險公司，誇大自身淨資產數十億美元被起訴，紐約法官周五下令，要他及旗下企業賠償近3.55 億美元（約111億台幣），並暫時禁止他在起家的紐約州做生意。

綜合外電16日報導，77歲的川普獲知判決後不斷說，這是充滿政治動機的「政治迫害」。他除了痛批做出判決的紐約法官恩格隆（Arthur Engoron）和紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）外，還誓言將上訴。「依我看來，這對紐約郡來說，是可悲的一天，」他說，「我們會上訴，我認為，我們會成功。」他稍早更直指，這項裁決對真相社會來說是場騙局。

此外，裁決中並說，川普3年內將不得擔任任何紐約公司或該州其他法律實體的官員或董事。而另一方面，恩格隆還對川普的兩名長子發布了為期兩年的紐約商業禁令，並下令他們各支付400萬美元（約1.25億台幣）。

紐約前總統川普因民事詐欺案被判賠111億後，誓言將上訴。

而包括「川普集團」（The Trump Organization）和部分主管在內，所有的被告共要賠償約3.64 億美元（約114億台幣），不過連同利息在內，共達4.5億美元（約141億台幣）。

而詹樂霞則在裁決後說，川普「終於要為他的撒謊、欺騙和驚人的詐欺負責」，她並強調，「因為無論你認為自己有多偉大、多富有，或多有權勢，沒人能凌駕於法律之上。」