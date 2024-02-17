許多家長會幫忙準備孩子結婚的新房，一名男網友分享，弟弟要結婚了，爸媽說要幫忙準備新房，沒想到竟是用他的房間當新房，還要求他搬去倉庫住，讓原PO很不爽，直言「若要這樣玩，他現在也可以立刻找人回來結婚！」引起網友討論，不少人認為原PO爸媽太偏心了。

一名男網友近日在臉書社團《匿名3公社》上分享，最近弟弟要結婚了，爸媽竟想要用他的房間，當作弟弟結婚的新房，因此要求他暫時搬離原本的房間，先搬到倉庫去住，委屈一下，等原PO也要結婚的時候，再弄一間一樣的房子給他。

男網友表示，爸媽的做法讓他覺得很不公平，也覺得這樣的承諾非常沒用，因為如果爸媽與弟弟要這樣玩，那他也可以立刻找個女生來結婚。

貼文引起網友討論，「爸爸的決定有失考量，太偏心了」、「之後可能就是，你要結婚了，家人大喜：那我把倉庫整理一下」、「有病啊？爸媽怎麼不犧牲一下，搬去廁所」、「懂這種不被疼愛的感覺」。