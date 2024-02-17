富邦金旗下台北富邦銀行1月稅後淨利34.9億元，較去年同期成長6%，創歷年單月新高。營收較去年同期成長20%，其中利息淨收益及手續費淨收益年成長分別為12%及73%，去年合併日盛銀及對於Costco新客戶之經營逐步顯現成效。1月份財富管理業務延續去年良好表現，財管收益年成長近7成；信用卡業務受惠有效卡數市佔率持續提升，簽帳金額年成長76%。存放款餘額分別年增7%及11%，成本及風險管控下穩健成長。截至1月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1094%，維持良好資產品質。

在證券方面，富邦證券1月稅後淨利6.28億元，較前月增加0.61億元、較去年同期成長1.37億元。受惠於2024年1月台股日均值較去年同期成長57%，帶動經紀及財管業務收入均較去年同期顯著提升。富邦證券本（16）日取得BSI英國標準協會頒發的BS10012：2017個資保護管理體系認證，成為業界資料保護的先行指標。此一殊榮不僅代表著富邦證券對於個人資料安全的重視，更凸顯了公司對個資保護的落實！

富邦證券總經理郭永宜表示，自2022年導入「個人資料管理系統」以來，富邦證券透過密集的會議討論、教育訓練等方式，凝聚同仁對個資保護的共識，進一步優化個資管理。此次通過BS10012：2017驗證，證明富邦證券建立高標準的個資保護體系符合監管與國際標準，具體展現對客戶權益的保障。富邦證券將個資保護意識深植於日常各項運作實務中，確保客戶隱私得到最高標準的保護。