女星林千又近年淡出演藝圈，轉戰電商和精品代購，沒想到日前發出數則貼文及傷勢照，先是痛訴遭交往3年的富商男友毆打，接著指控匯聚公司老闆詆毀及污衊，沒想到卻遭對方反擊﹕「林千又害人離婚還破壞家庭」。

林千又曬出多張傷勢照及對話紀錄，控訴去年遭富商男友家暴後，一度想逃去美國，不過眼見對方道歉並允諾不再犯，一時心軟復合，沒想到男友卻故態萌發，不禁怒斥﹕「男人的話都是屁」，接著曬出住處被弄到一團亂的照片，憤而公開男方身分並揚言提告﹕「這個人渣闖進我家，把我家毀了，把我的包全都偷走，我們法院見，40歲的大老闆，台積電供應商會幹這種事」，最後曬出就醫的藥袋照，撂下狠話﹕「有一天我死了，希望你記得是為什麼」。

林千又曬出傷勢照，控訴遭富商男友家暴。（圖／cocomademedomydream IG）

林千又公開男友身分並揚言提告。（圖／cocomademedomydream IG）

林千又曬出與富商男友合照，不滿表示男友入院開刀時，都是自己在旁照料，不像前妻拿走一億後就不聞不問，接著反問對方﹕「你在打我的時候，有想過我這3年怎麼照顧你的嗎?你不心痛嗎?」此外，還提到遭匯聚公司老闆汙衊詆毀，沒想到反遭對方怒控是小三「害人家離婚還破壞家庭」，接著爆料﹕「你不知道前妻要到的一億裡面貸款七千萬嗎，因為其他錢都被你噱光了」。

林千又控訴遭匯聚公司老闆汙衊詆毀。（圖／cocomademedomydream IG）

匯聚公司老闆怒控林千又「害人家離婚還破壞家庭」。（圖／臉書）

根據《中天新聞網》報導，這名匯聚公司老闆在業界名聲響，主要以代理歐美中高價位家電為主，光年收就破6億元，此外，有讀者爆料林千又介入富商與元配婚姻，不僅導致兩人離婚，元配還為此一度想不開，對於以上傳聞，林千又則是尚未回應此事。

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