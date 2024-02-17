美股三大指數周線收黑，打斷連漲5周的升勢。標普500指數本周收跌0.42%，道瓊指數周跌0.11%，那斯達克指數大跌1.34%。

由於1月消費者通膨意外炙熱，周二（13日）美股全面重挫，標普500指數跌1.37%，道瓊指數大跌524點或1.35%，創下近1年來最大單日跌幅，那斯達克指數跌1.80%。

PPI通膨報告發布後，投資人加碼押注聯準會可能將第一次降息推遲到6月之後，周五美國公債殖利率飆升。美國10年期公債殖利率漲破4.3%，2年期債息一度漲破4.7%，創下12月以來新高。

周五收盤，道瓊指數跌145.13點或0.37%，報38,627.99點。標普500指數跌24.16點或0.48%，報5,005.57點。那斯達克指數跌130.52點或0.82%，報15,775.65點。費城半導體指數跌30.42點或0.67%，報4,527.68點。

標普500指數11大類股跌多漲少，原材料股漲0.51%，表現最佳。

重磅股普遍下跌，Meta Platforms跌2.2%，拖累通訊服務類股下挫1.56%，在標普11大類股中表現最疲弱。

微軟跌0.61%、蘋果跌0.84%、亞馬遜跌0.17%、Alphabet跌1.58%、輝達跌0.06%、特斯拉跌0.25%。

主要晶片股普遍下跌。半導體設備大廠應材（Applied Materials）業績與展望俱佳，股價逆勢大漲6.35%。

台股ADR方面，台積電跌1.81%、聯電跌1.28%、日月光跌0.21%、中華電信跌0.31%。

紐約證交所下跌與上漲股數比為1.7：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.6：1。

標普500指數有63檔成分股創下52周新高、3檔創新低，那斯達克指數有225檔創52周新高、66檔創新低。

美國交易所成交量總計為111.8億股，過去20日移動均量為116.5億股。