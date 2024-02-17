瓦城2024年1月自結合併營收4.47億元，較去年12月4.92億元減少9.04％、較去年同期6.52億元減少達31.36％，仍創同期第三高。公司表示，主因去年同期適逢長達10天的春節連假，帶動當月營收改寫歷史新高、墊高比較基期所致，但表現仍持穩高檔。

為把握年假聚餐商機，瓦城旗下品牌推出美味不打烊活動，並祭出限定團圓菜色及好運轉盤抽獎活動，在百貨商圈人潮加持下成功吸引家庭客，帶動小年夜至初五連假業績年增逾1成，加上年後春酒需求暢旺、訂席熱絡，集團看好2月營收有望挑戰新高。

展望2024年，瓦城除持續精準評估展店選址，並積極打造新品牌，持續進行多品牌策略布局，以滿足不同客群需求。看準外食市場逐漸成長，瓦城去年底進駐新莊宏匯廣場，推出泰式炒河粉新品牌「BO BO」，提供既有客戶更多元選擇。

瓦城表示，「BO BO」以「最好吃的泰式炒河粉」為核心概念，結合創新料理型態與時尚吸睛店裝，提供全新泰式餐飲體驗，開幕至今廣獲迴響，成功開拓年輕客層。未來將趁勝追擊、評估擴大展店，以進一步開拓潛在客層，可望有效提升集團整體業績。