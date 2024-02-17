針對邀請行政院長陳建仁就8年食安問題做專案報告一事，國民黨、民進黨立院黨團昨互相過招，立法院長韓國瑜低調整日後，於下午正式確定19日朝野協商。對此，媒體人黃暐瀚直言，韓國瑜已經是「喬王3.0」，且人格特質與前院長王金平、民進黨團總召柯建銘不一樣，是軟中帶硬還有點油，巧妙的用消失24小時，同時顧及國民黨團顏面，和自己做為院長首次朝野協商達成的開議日期。

媒體人黃暐瀚昨（16日）在政論節目《關鍵時刻》表示，第一代喬王是王金平、第二代是柯建銘，韓國瑜現在就是喬王3.0。藍營黨團原先期待陳建仁17日到立院報告，但因為沒開會協調、沒發文就泡湯了，而韓國瑜軟中帶硬、硬中也有軟，說下禮拜一協商是給國民黨團一個面子，因為下禮拜二就正式開議，即便下禮拜一早上朝野協商，還是會在禮拜二開議，不會有任何改變。

黃暐瀚表示，從15日晚上傳出隔天要協商，但韓國瑜一直沒有回應、消失到16日下午四點半才回到立法院會見孫曉雅，院長沒有召開協商給了藍營黨團台階，但也告訴國民黨，立法院現在是韓國瑜當家。韓國瑜巧妙的用消失24小時，顧及藍營顏面，改到下周一協調，同時也保全自己作為院長首次朝野協商的結果，維持在20日開議。

黃暐瀚直呼，當韓國瑜做出這些手腕時，就會發現他跟過去王金平、柯建銘的人設和人格特質都不一樣，柯建銘比較硬、王金平比較軟，但是韓國瑜是「軟中帶硬，還有點油」，讓人抓不住他。