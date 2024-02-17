日本去年國內生產毛額（GDP）4.2兆美元，低於德國上個月公布的4.5兆美元，滑落為全球第4大經濟體，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，日本的任督二脈在日圓，GDP總量輸德國是暫時的，純粹是貨幣因素，不必太擔心。

謝金河表示，德國的GDP超越日本，IMF甚至警告日本可能還會一直掉，甚至掉到第六。其實所有關鍵核心都和日圓有關。他提到，日圓貶值到150上下，這是日本股市可以延續上漲的最大憑藉，但是用150日圓或是用75日圓換成美元，就差了一倍，「貶值到150的日圓，換算成的美元計價GDP是4.2106兆美元，輸給德國的4.4561兆美元，日本淪為全球第四大經濟體。」

回顧1989年日本泡沫經濟吹破前，日本的GDP是6.6兆美元，直逼美國的8.2兆美元，日本穩居世界第二，那個時候，日圓兌美元是79.75。謝金河說，當時的日本也因為日圓升值太猛烈，造成泡沫破裂的失落30年慘況。

「讓日圓貶值一直是前首相安倍最大的願望，這次日圓盤旋在150附近，正是給日本重新調整經濟結構的最好機會。」謝金河強調，日圓在150左右盤旋，時間越久，對日本越有利，如果新任的日本銀行總裁植田和男改變貨幣政策，又讓日圓走上回升的道路，日本股市的上升軌道也可能因此改變。

日經指數昨最高來到38865.06，距離1989年的天價只差92點，謝金河認為，只要日圓維持目前匯價，日經指數很快就會朝著更高的目標挺進，「GDP總量輸德國是暫時的，純粹是貨幣因素，不必太擔心！」