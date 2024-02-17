"He's shown still, that he can be Klay Thompson...I would expect both Florida teams, both LA teams [to show interest]...he's gonna test the marketplace."



Shams Charania on Klay's future with the Warriors 🗣



(via @PatMcafeeShow)pic.twitter.com/UKzHrtzQEm — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 16, 2024

剛在16日勇士出戰爵士比賽當中，相隔快12年嘗到替補滋味且拿本季新高35分的勇士「浪花弟」克雷湯普生，17日隨即被《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，今年夏天很可能進入自由球員市場測試水溫，也就是看看自己是否接受其他球隊開價，目前至少4隊有興趣。

「他已經充分證明了，他還是那個克雷湯普生，」查拉尼亞表示，「我預估熱火、魔術兩支佛羅里達州球隊，以及湖人、快艇兩名洛杉磯球隊都會對他產生興趣，他絕對會測試自由球員市場水溫的。」

職業生涯都在勇士度過的克雷湯普生，先後遭逢兩次嚴重傷痛之後，整體表現確實慢慢呈現下滑跡象，特別是在本季，他的表現確實不如過往，目前投籃命中率(4成21)與三分命中率(3成73)皆創生涯單季新低，也讓勇士決定讓他改從替補出發。

克雷湯普生跟勇士談判續約也始終並不順利，讓他開始萌生出走念頭也屬正常，不過勇士老闆喬拉柯布才剛放話，「我相信克雷湯普生，他仍是很有影響力球員，我也支持他，我知道他的合約即將到期，但那是球隊靈活性問題，我希望他以勇士球員身分退役，這是最基本的。」