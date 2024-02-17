新北市淡水區中正東路今（17）日凌晨驚傳死亡車禍，一位41歲易姓男子騎乘機車行經捷運紅樹林站往淡水方向時，疑似不明原因發生失控，車頭撞擊分隔島自摔，頭部重創，緊急送淡水馬偕醫院救治後，仍宣告不治。
警消在17日2點22分接獲民眾報案，立即派遣人車前往救援，抵達後發現易男雖有戴安全帽，由於撞擊力道過大，頭部受創嚴重，已無生命跡象，送淡水馬偕醫院急救，於3點多宣告死亡，經抽血無酒精反應，詳細肇事原因及經過，仍待警方進一步調查釐清。
新北市淡水區中正東路今（17）日凌晨驚傳死亡車禍，一位41歲易姓男子騎乘機車行經捷運紅樹林站往淡水方向時，疑似不明原因發生失控，車頭撞擊分隔島自摔，頭部重創，緊急送淡水馬偕醫院救治後，仍宣告不治。
警消在17日2點22分接獲民眾報案，立即派遣人車前往救援，抵達後發現易男雖有戴安全帽，由於撞擊力道過大，頭部受創嚴重，已無生命跡象，送淡水馬偕醫院急救，於3點多宣告死亡，經抽血無酒精反應，詳細肇事原因及經過，仍待警方進一步調查釐清。
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