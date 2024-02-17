知名物流公司「台灣宅配通」去年底才爆欠薪糾紛，工會昨再指控，公司只發20.5天年終，且是以底薪計算，不到同業的1／5，過年期間在外送貨的司機平均只拿到1萬元。日前開工紅包發50元超商禮券，工會怒批「這種羞辱性的紅包不如不要發」，並提出5大訴求，包括加碼年終及紅包、取消延長收件公告、給付員工積欠的加班費、徹底進行改革，以及周日還給員工家庭休假日。

台灣宅配通工會昨發聲明表示，公司是四大物流年終最低的，不及同業的1／5，年終獎金只發20.5天，且用底薪來算，讓過年期間在外奔波送貨的基層司機只拿到平均1萬元的年終獎金。另外日前發放開工紅包只有50元，而且是超商禮券，工會怒批「這種羞辱性的紅包不如不要發。」

工會指出，過去不斷主張公司應合法給付加班費，公司拖延了整整2年，甚至規避勞動檢查，針對積欠的千萬加班費，公司在協商會議上能拖就拖，前陣子還取消了過往體恤員工3節的「夜點申請辦法」。

工會提出5大訴求，包括加碼年終與紅包、取消延長收件的公告、給付員工積欠的加班費、徹底進行改革，改善薪資待遇與勞動環境職安環境，以及周日還給員工家庭休假日。員工心寒表示，「希望公司不要再透過壓榨我們基層來獲利，善待員工，員工才會樂意對顧客提供好服務。」

針對工會控訴，台灣宅配通尚未對此回應。