大陸女星Angelababy（楊穎）去年因疑似飛往巴黎看韓國女團BLACKPINK成員Lisa表演的瘋馬秀，引起大陸網友不滿，進而遭軟封殺，但上個月社群已全部解禁，春節期間還發出祝賀影片，如今Angelababy的官方工作室首度復工的多張工作照，神級顏值讓網友們直呼「戀愛了」。

Angelababy官方工作室16日曬出她現身英國電影電視藝術學院盛典的工作照，可見她放下一頭浪漫捲髮，穿著淡粉色特製旗袍；據工作室的發文，可知該件旗袍為手工訂製，耗時460個小時打造而成，更寫到：「一襲旗袍，一夢芳華；瓷釉若影，匠心不滅」。

照片曝光，不少網友暴動「太好看了」、「這次能不能綁髮，出國能不能拍vlog」、「鼻神出山，太美啦」、「不夠看，再來點」、「還有另一套嗎」、「老婆好美」、「太好看了」、「老婆太美啦！要多多發文喔」、「以後每天都要看妳發文，我愛妳」。

不過，也有網友發現Angelababy此次復出不是穿著高訂禮服，因此被猜測跟品牌方未接洽上，或是還有些疑慮，對此，也有粉絲認為Angelababy復出，只要不再踩線，憑藉過往人脈也不難再回巔峰期。